Военкор Коц: Армия России закрыла котел в районе Клебан-Быка в ДНР

— Окруженцы закопались в землю и держат оборону. Но без боеприпасов, подкреплений, еды и воды рано или поздно падет даже самая защищенная крепость. Ликвидация этой группировки позволит подразделениям «Юга» выровнять фронт к югу от Константиновки, которую уже постепенно сжимают в клещи, — написал Коц в своем Telegram-канале.