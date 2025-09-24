Солдаты группировки войск «Юг» Вооруженных сил Росси смогли закрыть котел южнее Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике (ДНР), куда попали два батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 24 сентября, сообщил военный корреспондент Александр Коц.
По словам журналиста, за последние сутки в этом районе российские военнослужащие заняли свыше 4,5 километра территории. Он уточнил, что горловина образовавшегося котла шириной семь километров проходит по линии Александро-Калиново — Клебан-Бык.
— Окруженцы закопались в землю и держат оборону. Но без боеприпасов, подкреплений, еды и воды рано или поздно падет даже самая защищенная крепость. Ликвидация этой группировки позволит подразделениям «Юга» выровнять фронт к югу от Константиновки, которую уже постепенно сжимают в клещи, — написал Коц в своем Telegram-канале.
Солдаты армии России 11 сентября зачистили от украинских формирований населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области. ВС РФ ранее в ходе боев взяли под огневой контроль около пяти километров трассы Н-26 в районе Степовой Новоселовки, ведущей к Купянску в Харьковской области.