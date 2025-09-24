Депутат Госдумы Гаврилов рассказал, когда в 2026 году выгоднее брать отпуск

В следующем году работающих россиян будет несколько удачных моментов, когда можно взять отпуск, получив максимальную выгоду по его продолжительности, заявил в интервью RT депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов.
Он напомнил, что совпадающие с отпуском праздничные дни не включаются в его продолжительность, а удлиняют его.
Гаврилов рассказал, что самым выгодным по дням станет январь. Если взять пятидневный отпуск сразу после новогодних каникул, продолжающихся с 31 декабря 2025 года до 11 января 2026 года, то можно получить почти три недели отдыха, пояснил он.
В мае 2026 года выходными будут 1−3 мая и 9−11 мая, поэтому если взять отпуск на неделю между ними, то пять дней отпуска превратятся в одиннадцать календарных дней отдыха, сказал парламентарий.
Кроме того, если взять четыре дня отпуска после Дня защитника Отечества или Международного женского дня, то получится девятидневный отдых, сказал Гаврилов.
В июне можно прибавить неделю отпуска к выходным в честь Дня России (с 12 по 14 июня), и получится десять дней отдыха, отметил он.
Ранее издание URA.RU сообщило, что правительство РФ утвердило проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год. Согласно ему из 365 дней 118 приходятся на праздники и выходные в субботу и воскресенье, а остальные 247 дней будут рабочими. При этом россиян ожидает семь сокращенных рабочих недель.