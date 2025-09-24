Депутат Госдумы Гаврилов рассказал, когда в 2026 году выгоднее брать отпуск

Ранее издание URA.RU сообщило, что правительство РФ утвердило проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год. Согласно ему из 365 дней 118 приходятся на праздники и выходные в субботу и воскресенье, а остальные 247 дней будут рабочими. При этом россиян ожидает семь сокращенных рабочих недель.