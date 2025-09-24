Суд взыскал в пользу Ларисы Долиной 62,7 млн рублей

Напомним, что в 2024 году певица Долина стала жертвой мошенников, потеряв 180 миллионов рублей и квартиру в районе Хамовники. В марте 2025 года суд первой инстанции восстановил её права на недвижимость, однако в мае нового владельца подал апелляционную жалобу, оспаривая это решение. Нынешние собственники квартиры, утверждающие о добросовестном приобретении жилья, продолжают оспаривать судебный вердикт в вышестоящей инстанции.