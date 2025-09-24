Суд взыскал в пользу Ларисы Долиной 62,7 млн рублей

Иск был подан первым заместителем прокурора ЦАО Москвы в рамках уголовного дела о хищении денег у певицы. Суд постановил взыскать с десяти ответчиков, включая четырёх фигурантов уголовного дела, 62,7 миллиона рублей в пользу истицы.
По данным МВД, общий ущерб от действий мошенников, которые под предлогом сохранения средств уговорили Долину перевести сбережения и деньги от продажи квартиры, превысил 200 миллионов рублей. Все обвиняемые проходят по делу о мошенничестве организованной группой в особо крупном размере.
Напомним, что в 2024 году певица Долина стала жертвой мошенников, потеряв 180 миллионов рублей и квартиру в районе Хамовники. В марте 2025 года суд первой инстанции восстановил её права на недвижимость, однако в мае нового владельца подал апелляционную жалобу, оспаривая это решение. Нынешние собственники квартиры, утверждающие о добросовестном приобретении жилья, продолжают оспаривать судебный вердикт в вышестоящей инстанции.
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.