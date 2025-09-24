Названы причины развития сонного паралича

Состояние, когда проснулся, находишься в сознании, но не можешь пошевелить ни единым мускулом, называется сонным параличом. Обычно оно возникает не часто и очень пугает, но при этом довольно быстро проходит. О том, что может вызвать сонный паралич, сообщила «Газете.Ru» врач-невролог Сюзанна Херимян.
— Это сбой в работе мозга, длится от нескольких секунд до пары минут и проходит сам собой. Происходить это может, в частности, в связи с нарушением режима сна — нерегулярный график, недосыпание, резкая смена часовых поясов. Другая возможная причина — стресс и тревожность, психологические нагрузки на фоне переутомления, — объяснила медик.
Врач добавила, что если состояние возникает раз в месяц и чаще, это может быть сигналом проблем со здоровьем, например, нарколепсии, тогда стоит обратиться за медицинской консультацией.
Сонный паралич — это функциональный сбой, когда человек одновременно находится в состоянии бодрствования и сна, пояснил 360.ru. При этом такое состояние может сопровождаться ощущением удушья, потому что в фазе быстрого сна активность дыхательных мышц снижается, а диафрагмы — увеличивается.
Life.ru отметил, что сонный паралич часто наблюдается у совершенно здоровых людей, это состояние происходит хотя бы один раз в жизни у 50%. Это состояние кратковременное и быстро проходит.