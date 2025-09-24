Названы причины развития сонного паралича

Состояние, когда проснулся, находишься в сознании, но не можешь пошевелить ни единым мускулом, называется сонным параличом. Обычно оно возникает не часто и очень пугает, но при этом довольно быстро проходит. О том, что может вызвать сонный паралич, сообщила «Газете.Ru» врач-невролог Сюзанна Херимян.