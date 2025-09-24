Макрон призвал не сбивать самолеты РФ, которые входят в воздушное пространство НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал «реагировать немного более сильно» на нарушения воздушного пространства стран — членов Североатлантического альянса (НАТО). Соответствующие заявления глава европейского государства сделал в интервью телеканалу France 24.
Макрон уточнил, что речи о потенциальном сбитии российских самолетов не идет.
— В случае новых провокаций мы должны реагировать немного более сильно не следует открывать огонь, — подчеркнул французский президент.
Он выразил мнение, что в случае с недавними инцидентами речь идет о «проверках» воздушного пространства НАТО. Поэтому действительно жестких мер в отношении них не требуется.
По словам президента Франции, российские беспилотники якобы нарушали воздушное пространство Польши и Румынии 10 и 14 сентября соответственно. Он также обвинил три российских истребителя в нарушении воздушного пространства Эстонии 19 сентября, не уточнив детали инцидентов. Глава государства высказал мнение, что НАТО «среагировало пропорционально», собрав совещание стран-членов и «усилив свою оборонную позицию».
Тем не менее, отвечая на вопрос о том, готова ли Франция поддержать Польшу в случае, если она решит сбивать воздушные объекты над своей территорией, как предупреждал премьер-министр Польши Дональд Туск, Макрон отметил, что речь идет о возможных будущих нарушениях воздушного пространства. Он заявил, что реакция в таких случаях будет пропорциональной, однако отказался обсуждать гипотетические сценарии, объяснив, что не хочет быть «слишком предсказуемым», говорится в материале.
По его словам, военные самолеты без разрешения вторглись в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и пробыли там в общей сложности 12 минут. Он подчеркнул, что это уже пятый подобный случай за 2025 год.
Министерство обороны РФ в свою очередь заявило, что Миг-31 не нарушали воздушное пространство Эстонии, полет проходил на расстоянии около трех километров от острова Вайндло.