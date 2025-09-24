Макрон призвал не сбивать самолеты РФ, которые входят в воздушное пространство НАТО

Тем не менее, отвечая на вопрос о том, готова ли Франция поддержать Польшу в случае, если она решит сбивать воздушные объекты над своей территорией, как предупреждал премьер-министр Польши Дональд Туск, Макрон отметил, что речь идет о возможных будущих нарушениях воздушного пространства. Он заявил, что реакция в таких случаях будет пропорциональной, однако отказался обсуждать гипотетические сценарии, объяснив, что не хочет быть «слишком предсказуемым», говорится в материале.