Болгария намерена отказаться от закупок российского газа к 2026 году

Болгария намерена поддержать решение Евросоюза, отказавшись от использования или транзита российского газа к 2026 году. Об этом сообщает Болгарское национальное радио со ссылкой на заявление премьер-министра Болгарии Росена Желязкова.
«В рамках Европейского союза Болгария присоединится к решению ЕС прекратить контракты краткосрочной перспективе — в 2026 году», — говорится в сообщении.
По словам Желязкова, страна уже обеспечила себя поставками сжиженного природного газа из Соединенных Штатов.
Ранее KP.RU сообщал, что Европейская комиссия хочет полностью прекратить закупки СПГ из России к концу 2026 года. При этом краткосрочные соглашения могут прекратить свое действие через шесть месяцев после вступления в силу 19-го пакета антироссийских санкций.