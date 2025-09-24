Болгария намерена отказаться от закупок российского газа к 2026 году

Ранее KP.RU сообщал, что Европейская комиссия хочет полностью прекратить закупки СПГ из России к концу 2026 года. При этом краткосрочные соглашения могут прекратить свое действие через шесть месяцев после вступления в силу 19-го пакета антироссийских санкций.