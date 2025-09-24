Как искать потерявшуюся собаку: советы кинолога

Если домашний питомец по какой-то причине потерялся на улице, поиски не стоит откладывать ни на минуту. И первым делом следует начать искать… в интернете. А именно, разместить объявления в чатах и группах дома и района, такой совет озвучил в беседе с изданием «РИАМО» кинолог Владимир Голубев.