Как искать потерявшуюся собаку: советы кинолога

Если домашний питомец по какой-то причине потерялся на улице, поиски не стоит откладывать ни на минуту. И первым делом следует начать искать… в интернете. А именно, разместить объявления в чатах и группах дома и района, такой совет озвучил в беседе с изданием «РИАМО» кинолог Владимир Голубев.
— Главный помощник в деле — массовая огласка. Активно используйте социальные сети: опубликуйте фото и информацию о пропаже в чатах, обратитесь за помощью к волонтерам и знакомым, — сказал эксперт.
Специалист также посоветовал действовать наперед — приобретите для питомца адресник и по возможности чипируйте собаку.
По данным телеканала «Царьград», чтобы питомец привык к шуму, важно гулять с ним в оживленных местах.
Ранее 360.ru дал советы по воспитанию собаки — специалисты советуют не бояться избаловать питомца проявлениями любви. При этом не следует закреплять нежелательные поступки животного.