Врач заявил об опасности наушников для слуха

Регулярное и длительное использование наушников при высокой громкости может очень серьезно ухудшить слух. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-эндоскопист Александр Салюк.
Специалист уточнил, что условно наушники можно разделить на пять групп: внутриканальные, вкладыши, накладные, охватывающие и наушники с костной проводимостью.
«Главное, что необходимо понять — это то, что любой из нижеперечисленных типов наушников может быть вредным при его неправильной эксплуатации или при использовании девайсов с некачественными комплектующими», — подчеркнул врач.
Врач полагает, что самыми вредными, в случае их неразумного использования, являются внутриканальные наушники. Поскольку они требуют больше всего внимания к уровню громкости.
Ранее RT сообщил, что звук в наушниках большинства молодых людей обычно достигает 90—110 дБ. Без вреда для ушей можно слушать не больше 30—40 минут. Длительное прослушивание с громкостью в наушниках от 85 дБ уже запускает в ухе необратимые процессы.
Кроме того, Life.ru предупредил, что использование наушников с шумоподавлением — беспроводных «капелек» грозит глухотой и нарушением связи с реальностью. Через них в органы слуха поступает и высокая громкость, и различные частоты тональности.