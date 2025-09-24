Врач заявил об опасности наушников для слуха

Ранее RT сообщил, что звук в наушниках большинства молодых людей обычно достигает 90—110 дБ. Без вреда для ушей можно слушать не больше 30—40 минут. Длительное прослушивание с громкостью в наушниках от 85 дБ уже запускает в ухе необратимые процессы.