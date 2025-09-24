Ричмонд
Стало известно, когда жвачка может вызвать проблемы со здоровьем

Гастроэнтеролог Кашух посоветовала отказаться от жвачки людям с проблемами ЖКТ.

Источник: Комсомольская правда

Жвачка может серьезно навредить людям с нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта, даже если ее не проглатывать. Об этом заявила в разговоре с корреспондентом «РИАМО» врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

— Жевательная резинка крайне нежелательна людям с язвенным заболеваниями желудка и двенадцатиперстной кишки, поскольку жевание усиливает секрецию желудочного сока, что может усугубить воспаление и боль, — объяснила доктор.

Медик также рекомендовала воздержаться от жвачки людям с аллергией, например, на красители и ароматизаторы. Нежелательно жевать жвачки и детям — из-за чувствительного ЖКТ и уязвимых зубов.

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что, помимо влияния на желудок, частое употребление жевательной резинки может вызывать и другие нежелательные реакции: вздутие живота, неприятные ощущения в области челюсти, а также привыкание, которое переходит в навязчивую привычку.