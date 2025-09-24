Змея в Индии убила полицейского, который захотел сфотографироваться с ней

В Индии полицейский из штата Мадхья-Прадеш поймал ядовитую змею, решил сфотографироваться, но не смог пережить ее укуса. Об этом сообщает издание The Times of India.
47-летний Сантош Чоудхари, служивший в Первом батальоне полиции города Индаур, был известен своим мастерством в ловле ядовитых змей. Вечером 21 сентября в отделение поступила информация о змее на одном из городских рынков.
Чоудхари вместе с напарником выехал на вызов. Полицейскому удалось поймать опасную рептилию, и он решил сделать с ней фотографию. Однако змея вырвалась и укусила его за руку. Издание не уточняет, какая именно змея укусила Чоудхари, но свидетели говорят, что ему стало плохо очень быстро.
Полицейский успел добежать до автомобиля, после чего напарник отвез его в больницу. Однако врачам не удалось спасти Чоудхари. Мужчина прослужил в полиции Индаура 17 лет. У него остались жена, сын и дочь, говорится в материале.
Похожий случай произошел в июле. 48-летний итальянский турист стал жертвой медведя в Румынии. Перед смертью он опубликовал в социальных сетях несколько селфи со зверем. В его телефоне также нашли другие фотографии, сделанные незадолго до нападения. Судя по снимкам, турист слез с мотоцикла, подошел к медведю и попытался его накормить.