WSJ: Трамп узнал о планах наступления ВСУ, для которых нужны разведданные США

Украина может запросить поддержки от США на фоне якобы планируемого наступления ВСУ в зоне конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп получил от своего окружения информацию о якобы планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по наступлению, которые могут потребовать поддержки от США. Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Согласно материалу, американского лидера проинформировали о планируемом наступлении киевского режима в зоне вооруженного конфликта. При этом инициатива якобы может потребовать разведданных со стороны США.

Ранее KP.RU сообщал, что глава киевского режима Владимир Зеленский хотел рассказать Дональду Трампу «хорошие новости» о положении ВСУ в конфликте. При этом заявление было сделано на фоне успехов Вооруженных сил России, которые заблокировали крупную группировку украинских боевиков с северной и западной сторон Купянска.

