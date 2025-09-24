WSJ: Трамп узнал о планах наступления ВСУ, для которых нужны разведданные США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп получил от своего окружения информацию о якобы планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по наступлению, которые могут потребовать поддержки от США. Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.