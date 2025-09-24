В ГД призвали спасать молодёжь от антидепрессантов с помощью физкультуры

«Хорошее физическое состояние. Где его искать? Ну по крайней мере, я говорю от лица студента, ну надо найти себя в повседневной жизни. Сегодня в любом техникуме, в университете, есть возможность проявить себя в художественном деятельности, исторических всевозможных кружках. Я уже не говорю о физкультурно-спортивной работе, есть великолепные спортивные кафедры», — заявил Харитонов.