Дикая кошка «Короля тигров» в США растерзала дрессировщика на глазах у дочери

Дикая кошка в американском штате Оклахома растерзала дрессировщика Райана Исли во время выступления — хищник неожиданно укусил мужчину, а затем вцепился в него зубами и стал трясти. В зрительном зале находились его жена и маленькая дочь.
Дрессировщик приехал с шоу в заповедник Growler Pines Tiger Reserve. Напавший на него тигр в прошлом принадлежал его коллеге, дрессировщику Джо Мальдонадо, известному по документальному фильму «Король тигров: Убийство, хаос и безумие».
— Райан понимал эти риски — не из-за безрассудства, а из любви. Животные, о которых он заботился, были для него не просто животными, а существами, с которыми у него была связь, основанная на уважении, ежедневной заботе и любви, — передает сообщение заповедника агентство Assosiated Press.
Ранее в индийском штате Уттар-Прадеш тигр напал на 18-летнюю невесту и утащил ее в джунгли. Инцидент произошел в четверг, 18 сентября, около шести утра, когда девушка Камини шла с матерью по делам из деревни Ратхурпур.
Тигр растерзал жителя Кришну Прасада Шарму в непальской провинции Мадхеш. Утром 27 августа мужчина выехал на скутере в лес Адхабхар и вовремя не вернулся домой.