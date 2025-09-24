«Не по-соседски это — границу закрывать». Что говорят ожидающие въезда в Польшу пассажиры и водители

24 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Перед пунктом пропуска «Брест» начинают скапливаться транспортные средства. Корреспонденты БЕЛТА поговорили с теми, кто в очереди ждет въезда в Польшу.
Автобусы начинают скапливаться у пункта пропуска «Брест» за три часа до открытия Польшей границы.
Владислав работает водителем. Накануне закрытия Польшей границы он тоже был в очереди. Тогда оказался в числе счастливчиков, которые успели пересечь с пассажирами границу. А вот после этого возникла неопределенность: понимания, когда польская сторона возобновит работу своих пунктов пропуска, ни у кого не было.
«Видите, они успокоились и решили, что надо заново открывать (пункты пропуска. — Прим. БЕЛТА). Потому что, я думаю, теряют они немало от того, что позакрывали. Вот и все. Но вообще, это не по-соседски — закрывать границу», — высказал мнение мужчина. К пункту пропуска «Брест» он приехал 24 сентября ближе к 21.00. «Забрали пассажиров с вокзала. Не знаю, чего ожидать. Можно за час заехать, а можно и за 12. Сложно сказать, как будет», — заметил водитель.
Андрей вместе с друзьями и коллегами из Гродно рассматривал несколько путей, чтобы попасть в Варшаву. Вначале они планировали ехать на поезде через Калининград, но после нашли более бюджетный вариант: автобус через Латвию. Они надеялись, что быстро пересекут границу, но их ожидания не оправдались. Там ждать нужно было двое-трое суток. Однако в этот же день товарищи рассказали Андрею, что едут в Брест — ведь границу обещают открыть. «Мы стоим тут с двух часов ночи, говорят, скоро откроют. Мы ждем, надеемся», — добавил Андрей.
Еще в одном автобусе едет минчанин Алексей. Его конечный пункт назначения — Испания. Отдых был давно запланирован. «Взял билет транзитом через Латвию, но мне позвонили и сказали, что Польша открывает границу и автобус будет перенесен. И вот я здесь», — рассказал молодой человек. Он добавил, что ему обидно из-за того, что Польша закрыла границу с Беларусью. «Страдают же самые обычные люди, не кто-то другой — мы. Сложно добираться до родных, до близких, да просто на отдых. Но что поделать? Надеюсь, что быстро в этот раз пройдем границу. Рассчитываю к утру быть в Варшаве», — надеется Алексей.
Как сообщалось, в Государственный пограничный комитет Беларуси Пограничная стража Польши прислала официальное уведомление об открытии 25 сентября с 1.00 по белорусскому времени закрытых почти две недели назад пунктов пропуска. -0-Фото Виолетты Южаковой.