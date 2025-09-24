«Не по-соседски это — границу закрывать». Что говорят ожидающие въезда в Польшу пассажиры и водители

Еще в одном автобусе едет минчанин Алексей. Его конечный пункт назначения — Испания. Отдых был давно запланирован. «Взял билет транзитом через Латвию, но мне позвонили и сказали, что Польша открывает границу и автобус будет перенесен. И вот я здесь», — рассказал молодой человек. Он добавил, что ему обидно из-за того, что Польша закрыла границу с Беларусью. «Страдают же самые обычные люди, не кто-то другой — мы. Сложно добираться до родных, до близких, да просто на отдых. Но что поделать? Надеюсь, что быстро в этот раз пройдем границу. Рассчитываю к утру быть в Варшаве», — надеется Алексей.