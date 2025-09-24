24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в этом году реализуется 19 гражданских инициатив по благоустройству. Об этом заместитель председателя Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Иван Свеженец рассказал в проекте БЕЛТА «Страна говорит».
В Гомельской области уже два года успешно реализуются гражданские инициативы по благоустройству: в этом году на открытый конкурс поступило 55 заявок, из которых 19 получили поддержку на сумму примерно Br450 тыс. «При реализации проектов граждане участвуют в софинансировании и оплачивают не менее 10%, что стимулирует их к активному участию и ответственности за улучшение своих территорий», — подчеркнул Иван Свеженец.
В этом году такие мероприятия охватывают не только благоустройство придомовых территорий, но и озеленение, сохранение историко-культурного наследия. «Например, в Ельском районе, в агрогородке Валавск, заложен сад памяти. В Лельчицком районе, в агрогородке Приболовичи, проведено комплексное благоустройство территории, установлены сцена, скамейки и другие малые архитектурные формы, а также произведено озеленение», — привел примеры зампредседателя. -0-
