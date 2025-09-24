В Гомельской области в этом году реализуется 19 гражданских инициатив по благоустройству

В Гомельской области уже два года успешно реализуются гражданские инициативы по благоустройству: в этом году на открытый конкурс поступило 55 заявок, из которых 19 получили поддержку на сумму примерно Br450 тыс. «При реализации проектов граждане участвуют в софинансировании и оплачивают не менее 10%, что стимулирует их к активному участию и ответственности за улучшение своих территорий», — подчеркнул Иван Свеженец.