В Дубае продали самую дорогую чашку кофе в мире за $670

Кофейная сеть Roasters в своем флагманском заведении в Дубае установила мировой рекорд, предложив посетителям чашку премиум-кофе по цене 2500 дирхамов (670 долларов США).
Напиток, приготовленный методом pour-over и поданный в хрустальном бокале Edo Kiriko, изготовлен из эксклюзивных панамских зерен сорта Esmeralda Geisha, известных своими цветочными, фруктовыми и цитрусовыми оттенками, создающими уникальные вкусовые впечатления, сообщает Daily Mail.
Данный рекорд стал возможным благодаря рискованной покупке стартапа из Дубая, который укрепил репутацию города как центра элитного кофе. В августе стартап, основанный всего неделю назад, на аукционе приобрел весь 20-килограммовый лот зерен сорта Esmeralda Geisha от компании Hacienda La Esmeralda за 604 тысячи долларов, что составляет 30 204 доллара за килограмм.
Это событие вызвало широкий резонанс и активные обсуждения среди экспертов, инвесторов и лидеров кофейной индустрии.
