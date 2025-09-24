В Дубае продали самую дорогую чашку кофе в мире за $670

Данный рекорд стал возможным благодаря рискованной покупке стартапа из Дубая, который укрепил репутацию города как центра элитного кофе. В августе стартап, основанный всего неделю назад, на аукционе приобрел весь 20-килограммовый лот зерен сорта Esmeralda Geisha от компании Hacienda La Esmeralda за 604 тысячи долларов, что составляет 30 204 доллара за килограмм.