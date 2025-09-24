Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не шутил в своей речи в отношении Москвы и готов использовать в своей политике «и кнут, и пряник». С таким заявлением в среду, 24 сентября, выступил постоянный представитель американского государства при Организации Объединенных Нации (ООН) Майк Уолц.
— Он не шутит. Он крайне серьезен. Иранцы болезненно узнали, что он готов использовать и кнут, и пряник. Это президент мира. Он абсолютно заслуживает Нобелевской премии мира, — сказал он в утреннем эфире телеканала Fox News.
Глава США на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН выразил мнение, что военный конфликт между Москвой и Киевом, вероятнее всего, завершится еще не скоро. Он добавил, что его хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, вопреки ожиданиям, «не имели никакого значения» для урегулирования конфликта.
Президент США старается добиться наступления мира между Россией и Украиной, поэтому его эмоциональность по отношению к данной теме вполне объяснима. Об этом 19 сентября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова главы США Доналда Трампа о том, что российский коллега Владимир Путин «подвел его».