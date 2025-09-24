Вэнс: Трамп не чувствует от России стремления к урегулированию на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп испытывает раздражение, считая, что Россия якобы не проявляет стремления к урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Я считаю, что президент сейчас проявляет огромное нетерпение по отношению к России, потому что он не чувствует, что они прилагают достаточные усилия для окончания конфликта», — отметил он.
По словам Вэнса, президент США считает, что вооруженный конфликт вредит России. При этом американский вице-президент сообщил, что Москву якобы могут ждать «очень дурные» последствия, если она откажется от переговоров по урегулированию.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что Владимир Путин открыт для мирного разрешения конфликта на Украине и рассчитывает на продолжение совместной работы с США для достижению мира.