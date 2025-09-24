Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс: Трамп не чувствует от России стремления к урегулированию на Украине

Вэнс заявил, что Трамп проявляет огромное нетерпение к России в вопросах урегулирования украинского конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп испытывает раздражение, считая, что Россия якобы не проявляет стремления к урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Я считаю, что президент сейчас проявляет огромное нетерпение по отношению к России, потому что он не чувствует, что они прилагают достаточные усилия для окончания конфликта», — отметил он.

По словам Вэнса, президент США считает, что вооруженный конфликт вредит России. При этом американский вице-президент сообщил, что Москву якобы могут ждать «очень дурные» последствия, если она откажется от переговоров по урегулированию.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что Владимир Путин открыт для мирного разрешения конфликта на Украине и рассчитывает на продолжение совместной работы с США для достижению мира.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше