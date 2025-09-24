Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Это трагедия большая на старости лет»: сделано заявление о разводе Дмитрия и Полины Дибровых

Никита Джигурда считает, что Дмитрий Дибров простит жену.

Источник: Комсомольская правда

Уже больше месяца не стихает история развода Дмитрия и Полины Дибровых. Тогда стало известно об измене девушки с Романом Товстиком. Теперь участники любовного треугольника ходят по ТВ-шоу и рассказывают свою версию происходящего. А также провоцируют этим других звезд высказывать свое мнение.

О разводе высказался Никита Джигурда. Он уверен, что Дмитрий простит супругу.

«Это трагедия большая на старости лет. У Димки супер интеллект. Я думаю, он ее простил, он все понимает, он интеллектуал. Главное — дети», — заявил артист в беседе с StarHit.

Ранее Полина Диброва заявила, что просто разлюбила мужа. Потом дала интервью Андрею Малахову. Девушка не сдерживала слез и заявила, что не собиралась ничего скрывать от супруга. По словам Полины она пришла к мужу и честно все рассказала. «И это было очень тяжело и сложно… Дима подумал, что я с ума сошла, он не поверил мне. Потом было несколько месяцев диалогов», — говорила Диброва.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Полина Диброва разрыдалась у Андрея Малахова: вот что случилось.