Многократная чемпионка мира по биатлону Симон предстанет перед судом

Инцидент произошел в 2022 году на лыжероллерном фестивале Blinkfestivalen. Изначально против спортсменки было подано два заявления, одно из которых поступило от ее соотечественницы, биатлонистки Жюстин Бреза-Буше. Симон подозревают в том, что она совершала онлайн-покупки, используя чужие банковские карты. В ходе следствия было установлено, что от действий Симон пострадали три человека.