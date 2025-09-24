Многократная чемпионка мира по биатлону Симон предстанет перед судом

Французская биатлонистка Жулия Симон, которая является обладательницей золотой медали на Олимпийских играх и десятикратной чемпионкой мира, в скором времени предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве, связанном с использованием чужой банковской карты. Об этом стало известно из публикации в издании Le Dauphiné Libéré.
Симон обвиняют в краже и мошенничестве, а судебное разбирательство назначено на 24 октября.
Инцидент произошел в 2022 году на лыжероллерном фестивале Blinkfestivalen. Изначально против спортсменки было подано два заявления, одно из которых поступило от ее соотечественницы, биатлонистки Жюстин Бреза-Буше. Симон подозревают в том, что она совершала онлайн-покупки, используя чужие банковские карты. В ходе следствия было установлено, что от действий Симон пострадали три человека.
