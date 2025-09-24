Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Многократная чемпионка мира по биатлону Симон предстанет перед судом

Олимпийскую чемпионку обвиняют в краже и мошенничестве.

Источник: Аргументы и факты

Французская биатлонистка Жулия Симон, которая является обладательницей золотой медали на Олимпийских играх и десятикратной чемпионкой мира, в скором времени предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве, связанном с использованием чужой банковской карты. Об этом стало известно из публикации в издании Le Dauphiné Libéré.

Симон обвиняют в краже и мошенничестве, а судебное разбирательство назначено на 24 октября.

Инцидент произошел в 2022 году на лыжероллерном фестивале Blinkfestivalen. Изначально против спортсменки было подано два заявления, одно из которых поступило от ее соотечественницы, биатлонистки Жюстин Бреза-Буше. Симон подозревают в том, что она совершала онлайн-покупки, используя чужие банковские карты. В ходе следствия было установлено, что от действий Симон пострадали три человека.

Ранее спортивный арбитражный суд (CAS) постановил дисквалифицировать американского легкоатлета Эрриона Найтона на четыре года.