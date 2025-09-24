Ричмонд
США хотят снабжать Украину оружием, но с условием: в чем подвох

WSJ: Трамп разрешает продавать американское оружие Украине, но с условием.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп по-прежнему разрешает продавать Вооруженным силам Украины американское оружие, но только при определенном условии. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Как сообщается в материале, глава Белого дома не запрещает передавать Украине вооружения из США. Однако Трамп ограничивает их использование при атаках по территориям внутри Российской Федерации.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении госсекретаря США Марко Рубио, что Трамп может продавать киевскому режиму оружие, в том числе, наступательное вооружение.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что возобновление поставок вооружений для Украины со стороны США негативно сказывается на перспективах мирного урегулирования конфликта.

