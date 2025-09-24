Белорусские пограничники начали принимать транспорт в пункт пропуска «Брест»

В частности, к пункту пропуска «Брест» прибывают автобусы с номерами как различных регионов Беларуси, так и с польской регистрацией. В электронной очереди регистрируются легковые автомобили. Белорусские пограничники в 23 часа начали запускать транспорт на территорию пункта пропуска. Как будет работать польская сторона, люди в очереди не берутся предположить, не исключая, что ожидание может растянуться на часы.