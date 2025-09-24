Белорусские пограничники начали принимать транспорт в пункт пропуска «Брест»

24 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пограничники начали принимать транспорт на территорию автодорожного пункта пропуска «Брест» (сопредельный «Тересполь»), передает корреспондент БЕЛТА.
«Не по-соседски это — границу закрывать». Что говорят ожидающие въезда в Польшу пассажиры и водители.
Пограничная стража Польши прислала в Государственный пограничный комитет Беларуси официальное уведомление об открытии 25 сентября с 1.00 по белорусскому времени закрытых почти две недели назад пунктов пропуска. Должны возобновить работу автодорожные «Брест» — «Тересполь» и «Козловичи» — «Кукурыки», а также четыре железнодорожных пунктах пропуска: «Гродно» — «Кузница Белостоцкая», «Берестовица» — «Зубки Белостоцкие», «Свислочь» — «Семеновка», «Брест» — «Тересполь».
В частности, к пункту пропуска «Брест» прибывают автобусы с номерами как различных регионов Беларуси, так и с польской регистрацией. В электронной очереди регистрируются легковые автомобили. Белорусские пограничники в 23 часа начали запускать транспорт на территорию пункта пропуска. Как будет работать польская сторона, люди в очереди не берутся предположить, не исключая, что ожидание может растянуться на часы.
В автодорожных пунктах пропуска заблаговременно начнется и таможенный контроль для оперативного убытия транспорта после официального открытия польской стороной движения. -0-
Фото Виолетты Южаковой.