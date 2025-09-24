В США заметили странности в поведении Эрдогана: у него при себе оказалось кое-что важное

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в Генассамблее ООН. Мероприятие проходило в Нью-Йорке. Стало известно, что президент по какой-то причине отказался пить воду, заготовленную для участников. Он привез в Нью-Йорк бутылку из Турции, пишет местная газета Solcu.
В статье говорится, что Реджеп Тайип Эрдоган пользовался своей водой в целях безопасности. Однако подтверждения этому нет. Эксперты предположили, что президент мог воспользоваться личной бутылкой, чтобы «не оставить генетических следов».
«Когда лидеры других стран пили воду из графина, было замечено, что для Эрдогана специально доставили воду из Турции», — сказано в материале.
Турецкий лидер тем временем прокомментировал ситуацию вокруг Украины. Он подчеркнул, что российско-украинские переговоры в Стамбуле привели к удачному обмену пленными. Президент пообещал оказывать помощь странам.