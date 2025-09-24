Тыловая 144-я бригада ВСУ потеряла несколько сотен человек за год

Однако спустя год подразделение переформировали в механизированное и начали перебрасывать на наиболее опасные направления. В итоге даже те, кто рассчитывал «пересидеть» в тылу, оказались под огнем. Потери оказались столь велики, что списки пропавших без вести бойцов теперь публикуют их родственники в социальных сетях.