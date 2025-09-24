144-я бригада ВСУ, которую изначально считали «тыловой» и куда украинцы стремились попасть за большие деньги ради службы вдали от передовой, понесла значительные потери. По данным российских силовых структур, за год численность погибших и пропавших без вести в этом соединении составила несколько сотен человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
Места в этом подразделении ценились настолько, что семьи военнообязанных платили территориальным центрам комплектования огромные суммы, нередко влезая в долги или продавая имущество, чтобы их близкие оказались в «безопасной» части.
Однако спустя год подразделение переформировали в механизированное и начали перебрасывать на наиболее опасные направления. В итоге даже те, кто рассчитывал «пересидеть» в тылу, оказались под огнем. Потери оказались столь велики, что списки пропавших без вести бойцов теперь публикуют их родственники в социальных сетях.
Ранее бойцы РФ пресекли несколько попыток диверсантов ВСУ подобраться к российским позициям в окрестностях запорожского села Полтавка, уничтожив до отделения боевиков противника.