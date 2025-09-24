Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт приветствует продолжение высокоуровневых контактов между Москвой и Вашингтоном. По словам министра, пока такой диалог сохраняется, сохраняется и шанс избежать наихудшего сценария — развязывания Третьей мировой войны.
«Пока продолжаются контакты на высоком уровне между РФ и США, мы можем надеяться, что удастся избежать самого худшего сценария — начала Третьей мировой войны», — поделился с журналистами Сийярто после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ООН.
Он добавил, что Европа должна прилагать усилия для достижения мира. Однако поведение многих европейских лидеров, по его словам, свидетельствует скорее о готовности подрывать мирные усилия, чем поддерживать их.
Накануне Петер Сийярто заявил о противодействии своей страны давлению Брюсселя, который пытается запретить Будапешту поддерживать контакты с Россией и Белоруссией на сессии ООН.