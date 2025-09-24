Ричмонд
Стубб: часть гарантий безопасности для Киева почти готова

ВСУ поддержит Европа, Вашингтон будет поддерживать ЕС.

Источник: Аргументы и факты

«Военная составляющая» гарантий безопасности Украины в настоящее время «прорабатывается и практически готова», заявил президент Финляндии Александр Стубб.

По его словам, «основная ответственность» будет лежать на самом Киеве и Вооружённых силах Украины. ВСУ поддержит ЕС, Вашингтон будет поддерживать Европу.

«Мы прорабатываем военную составляющую гарантий безопасности, и она практически готова», — сказал он в интервью Bloomberg.

Кроме того, президент Финляндии отметил, что далее будет прорабатываться «политическая составляющая» гарантий безопасности.

Ранее сообщалось, что сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова Стубба о гарантиях безопасности для украинской стороны, он подчеркнул, что принятие условий мирного урегулирования на Украине возможно только с согласия Российской Федерации.