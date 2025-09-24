«Она противная ужасно!»: Муцениеце пожаловалась на поведение своей дочери от Прилучного

Беременная звезда сериала «Закрытая школа» Агата Муцениеце рассказала о сложностях в воспитании дочери. Как призналась актриса, дочь Миа нередко проявляет капризность, и найти к ней подход бывает трудно.
В своем блоге будущая мама выложила видео, где ее дочь примеряет новую розовую шапку с рожками. Муцениеце подчеркнула, что, хотя Мия обычно очень разборчива в одежде, эта шапка неожиданно пришлась ей по душе.
«Ей просто невозможно угодить с одеждой! Она противная ужасно! А про эту шапку что ты сказала? Что она легендарная и любимая!» — высказалась Муцениеце.
Ранее Муцениеце восстановила отношения с сыном Тимофеем, который после развода жил с ее бывшим мужем Павлом Прилучным. Сближению поспособствовала ее новая беременность: мальчик присутствовал на гендер-вечеринке и на свадьбе матери с Петром Дрангой в конце августа.
Напомним, что скоро Муцениеце станет мамой в третий раз: актриса ждет ребенка от Дранги, за которого недавно вышла замуж.