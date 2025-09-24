Словакия просит ЕК об одном «исключении»: вопрос касается России

Власти Словакии отреагировали на план Еврокомиссии полностью отказаться от энергоресурсов из России. Страна заявила, что не готова прекратить покупать сырье. Власти попросили ЕК исключить государство из плана по отказу от импорта российских углеводородов. Об этом оповестил глава МИД Словацкой Республики Юрай Бланар в ходе ГА ООН.
Министр провел беседу с российским коллегой Сергеем Лавровым 24 сентября. После переговоров он напомнил, что у Словакии «специфическое положение». Страна не может сразу отказаться от импорта газа, о чем уже заявляла.
«Мы сказали: “Ок, но у нас специфическое положение, мы хотели бы иметь какую-то оговорку о приостановке или пересмотре, чтобы учесть нашу ситуацию, если цены сильно вырастут. Итак, давайте сделаем исключение и продолжим в течение определенного времени”, — объяснил Юрай Бланар.
Сергей Лавров между тем провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Переговоры длились более 50 минут. Это уже третья встреча Сергея Лаврова с Марко Рубио.