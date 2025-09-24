Словакия просит ЕК об одном «исключении»: вопрос касается России

«Мы сказали: “Ок, но у нас специфическое положение, мы хотели бы иметь какую-то оговорку о приостановке или пересмотре, чтобы учесть нашу ситуацию, если цены сильно вырастут. Итак, давайте сделаем исключение и продолжим в течение определенного времени”, — объяснил Юрай Бланар.