«Подарок от близких». Как аферисты прикрываются службой доставки, разъяснили в УВД

Сотрудники управления по противодействию киберпреступности УВД облисполкома предупредили о новом способе мошенничества. Так, лжекурьеры звонят от имени маркетплейсов. «Как это работает? Они знают ФИО и адрес потенциального потерпевшего, говорят, что ему отправлен “подарок от близких”, а для подтверждения доставки просят назвать код из СМС. На деле это одноразовый пароль, зная который, злоумышленники получают доступ к счету», — разъяснили в УВД.