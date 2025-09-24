Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Подарок от близких». Как аферисты прикрываются службой доставки, разъяснили в УВД

Сотрудники управления по противодействию киберпреступности УВД облисполкома предупредили о новом способе мошенничества. Так, лжекурьеры звонят от имени маркетплейсов.

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как действует схема мошенничества с «подарками», разъяснили в УВД Брестского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Сотрудники управления по противодействию киберпреступности УВД облисполкома предупредили о новом способе мошенничества. Так, лжекурьеры звонят от имени маркетплейсов. «Как это работает? Они знают ФИО и адрес потенциального потерпевшего, говорят, что ему отправлен “подарок от близких”, а для подтверждения доставки просят назвать код из СМС. На деле это одноразовый пароль, зная который, злоумышленники получают доступ к счету», — разъяснили в УВД.

При поступлении подобных звонков стоит сразу прекратить разговор, ведь службы доставки никогда не спрашивают СМС-коды, подчеркнули правоохранители. -0-