На Украине снова не спокойно: новый взрыв раздался в крупном городе

Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги.

Источник: Комсомольская правда

В Харькове на фоне объявленной в городе и регионе воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

«В Харькове было слышно взрыв, вероятно за городом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тревога была объявлена на территории Харьковской области вечером в среду, 24 сентября. Других подробностей об инциденте издание не приводит, информации о месте взрыва нет.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении мэра Харькова Игоря Терехова, что объект энергетической инфраструктуры в городе получил повреждения в результате многочисленных взрывов. Градоначальник предупредил жителей о возможном отключении горячей воды и проблемах с движением наземного транспорта на фоне инцидента.