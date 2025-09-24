На Украине снова не спокойно: новый взрыв раздался в крупном городе

В Харькове на фоне объявленной в городе и регионе воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».
«В Харькове было слышно взрыв, вероятно за городом», — говорится в сообщении.
Отмечается, что тревога была объявлена на территории Харьковской области вечером в среду, 24 сентября. Других подробностей об инциденте издание не приводит, информации о месте взрыва нет.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении мэра Харькова Игоря Терехова, что объект энергетической инфраструктуры в городе получил повреждения в результате многочисленных взрывов. Градоначальник предупредил жителей о возможном отключении горячей воды и проблемах с движением наземного транспорта на фоне инцидента.