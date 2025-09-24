Ричмонд
Минобороны РФ: ПВО сбила 11 дронов ВСУ над Крымом и Чёрным морем

В ведомстве уточнили, что речь идёт о БПЛА самолётного типа.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над Крымским полуостровом и Чёрным морем, сообщает Минобороны РФ.

Беспилотники были ликвидированы в период с 18:00 мск до 23:00 мск. В ведомстве уточнили, что речь идёт о БПЛА самолётного типа.

«В период с 18:00 мск до 23600 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Республики Крым и акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении.

Во вторник вечером в МО РФ также заявили о массовом перехвате украинских беспилотников. По данным ведомства, атака пришлась сразу на несколько регионов страны и акваторию Чёрного моря.

Вечером в субботу беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины атаковали ряд объектов на территории крымского санатория «Форос» и местную школу. В результате погибли три человека, ещё 16 человек получили ранения.

