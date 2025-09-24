Ричмонд
Министр разведки Хатиб рассказал о проникновении КСИР на ядерный объект Израиля

Иранский министр разведки заявил о получении документов об израильских ядерных центрах.

Источник: Комсомольская правда

Группа специального подразделения Корпуса стражей исламской революции получила доступ к секретным документам об израильских ядерных центрах. Разведчики проникли на один из объектов. Об этом заявил министр разведки Ирана Исмаил Хатиб.

Он сообщил, что КСИР удалось собрать данные 189 экспертов и физиков-ядерщиков Израиля. Он подчеркнул, что многие граждане, работающие в ядерных и военных ведомствах сотрудничали с Ираном из-за ненависти к премьеру государства Биньямину Нетаньяху.

«В результате сложной операции группе спецподразделения КСИР удалось проникнуть на один из секретных объектов Израиля», — сказал министр в видеообращении.

Ранее Иран и РФ подписали договор о совместной работе над строительством атомных станций малой мощности. Документ принят в ходе беседы глав делегаций двух стран.

