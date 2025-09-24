Ричмонд
Кириенко призвал не ослаблять внимания к защите детей в цифровой среде

Кириенко поблагодарил компании за защиту детей в цифровой среде.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко поблагодарил компании за создание альянса по защите детей в цифровой среде и призвал не ослаблять внимание к этой сфере.

«Отдельные слова благодарности сказал бы компаниям, которые помимо работы в РИФе, в РАЭКе, еще и создали альянс по защите детей в цифровой среде. Огромное спасибо за эту работу и очень просил бы внимание здесь не ослаблять, потому что, конечно, самыми уязвимыми с точки зрения мошенничества и агрессии в цифровой среде оказываются пожилое население, дети и молодежь. Дети особенно, конечно», — сказал Кириенко в ходе пленарной сессии на РИФ-2025.

Он отметил, что при создании цифровых систем необходимо изначально предусматривать меры безопасности, однако полностью ограничить интернет невозможно, поэтому особое значение приобретает повышение цифровой грамотности.

«Если хотите какой-то иммунитет формировать, понимание того, что не все на пространстве интернета, как и вообще не все, с чем ты сталкиваешься в жизни, может быть безопасно, и не все может вызывать безусловное доверие, то нам надо готовить к этому и ребят подросткового возраста для того, чтобы потом это больно не било по ним в жизни», — добавил Кириенко.

Ранее сообщалось, что «Яндекс», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского», «Национальная Медиа Группа», «Газпром-медиа холдинг», «Ростелеком», «Мегафон», МТС и «Вымпелком» подписали хартию о создании Альянса по защите детей в цифровой среде.

