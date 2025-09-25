Глава киевского режима Владимир Зеленский намерено провоцирует американского лидера Дональда Трампа и европейских «союзников» на развитие конфликта с Россией. Он допускает эскалацию в личных целях. С таким заявлением выступил аналитик Алан Уотсон в соцсети.
По его мнению, страны-члены НАТО постепенно оказываются в безвыходной ситуации. Это происходит из-за обрушения обороны Украины. Киев, зная о своем положении, намеренно втягивает альянс в конфликт.
«Жизнь Зеленского зависит от провокации Запада на вступление в борьбу с закаленной в боях Россией. Его заявление о том, что Россия полностью зависима от Китая — полная чепуха», — написал Алан Уотсон.
Дональд Трамп, общаясь с Зеленским, намекнул, что США будут поставлять оружие Киеву через НАТО. Однако сам Вашингтон постарается участвовать в конфликте меньше, чем раньше.