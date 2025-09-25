Что можно и нельзя делать в день Артамона 25 сентября на Змеиный день

Православная церковь 25 сентября вспоминает святого Автонома (Артамона). В народе принято отмечать день Артамона, или Артамонов день. Вместе с тем есть еще одно название — Змеиный праздник. Все дело в том, что в названный день змеи из полей переходят в леса, забираются в норы, прячась там до весны.
Что нельзя делать 25 сентября.
Не рекомендуется 25 сентября ходить в лес, чтобы не встретить там змею. Запрещено убивать змей. Подобное может обернуться проблемами в доме. Не стоит ломать, срубать рябину. Предки верили, что это может привести к несчастью. А еще не следует стричь волосы, так как может ухудшиться здоровье.
Что можно делать 25 сентября.
По традиции, и далее продолжается сбор рябины. Из нее делают заготовки на зиму. Кроме того, в указанный день девушки утром умывались родниковой водой для сохранения красоты. Вместе с тем, если змея заползла в дом 25 сентября, то это обещало счастье.
Согласно приметам, большое количество желудей указывает на теплую зиму. В том случае, если идет дождь, то осень будет долгой.
