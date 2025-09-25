Что можно и нельзя делать в день Артамона 25 сентября на Змеиный день

Православная церковь 25 сентября вспоминает святого Автонома (Артамона). В народе принято отмечать день Артамона, или Артамонов день. Вместе с тем есть еще одно название — Змеиный праздник. Все дело в том, что в названный день змеи из полей переходят в леса, забираются в норы, прячась там до весны.