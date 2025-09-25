Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народный календарь. Как на Репорез, 28 сентября, избежать финансовых трудностей

28 сентября православные чтут память святого великомученика Никиты Готфского, который жил в IV веке на берегах Дуная. Язычники пытались заставить его отречься от христианства, но он был непоколебим. В итоге его приговорили к сожжению, но огонь не причинил ему вреда.

28 сентября православные чтут память святого великомученика Никиты Готфского, который жил в IV веке на берегах Дуная. Язычники пытались заставить его отречься от христианства, но он был непоколебим. В итоге его приговорили к сожжению, но огонь не причинил ему вреда.

На Руси в эту дату было принято внимательно следить за гусями. Считалось, что их отлет предвещает скорое наступление зимы. В этот день также убирали репу с огородов, обрезая ботву, что дало этому дню название — Репорез. Этот овощ был очень важным в старину. Его ели сырым, пареным, пекли пироги и делали квас.

На Репорез нельзя ругаться, спорить и устраивать скандалы. Наоборот, этот день считается одним из самых подходящих для примирения. Также не стоит в эту дату тратить деньги впустую и покупать ненужные вещи. Это может привести к финансовым трудностям в будущем.

Приметы погоды:

Если 28 сентября гуси полетели на юг, значит вскоре придет зима.

Дикие гуси на земле сидят — к теплой осени.

Утки ныряют в пруду — дождь пойдет.

Гуси летят высоко — весной будет большое половодье.

Если гусь стоит, поджимая одну ногу, это к скорому морозу.

Именины отмечают: Дмитрий, Иван, Порфирий, Андрей, Григорий, Иосиф, Виссарион, Николай, Петр, Максим.