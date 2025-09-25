Народный календарь. Как на Репорез, 28 сентября, избежать финансовых трудностей

На Руси в эту дату было принято внимательно следить за гусями. Считалось, что их отлет предвещает скорое наступление зимы. В этот день также убирали репу с огородов, обрезая ботву, что дало этому дню название — Репорез. Этот овощ был очень важным в старину. Его ели сырым, пареным, пекли пироги и делали квас.