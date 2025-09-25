Народный календарь. Как на Репорез, 28 сентября, избежать финансовых трудностей

28 сентября православные чтут память святого великомученика Никиты Готфского, который жил в IV веке на берегах Дуная. Язычники пытались заставить его отречься от христианства, но он был непоколебим. В итоге его приговорили к сожжению, но огонь не причинил ему вреда.
На Руси в эту дату было принято внимательно следить за гусями. Считалось, что их отлет предвещает скорое наступление зимы. В этот день также убирали репу с огородов, обрезая ботву, что дало этому дню название — Репорез. Этот овощ был очень важным в старину. Его ели сырым, пареным, пекли пироги и делали квас.
На Репорез нельзя ругаться, спорить и устраивать скандалы. Наоборот, этот день считается одним из самых подходящих для примирения. Также не стоит в эту дату тратить деньги впустую и покупать ненужные вещи. Это может привести к финансовым трудностям в будущем.
Приметы погоды:
Если 28 сентября гуси полетели на юг, значит вскоре придет зима.
Дикие гуси на земле сидят — к теплой осени.
Утки ныряют в пруду — дождь пойдет.
Гуси летят высоко — весной будет большое половодье.
Если гусь стоит, поджимая одну ногу, это к скорому морозу.
Именины отмечают: Дмитрий, Иван, Порфирий, Андрей, Григорий, Иосиф, Виссарион, Николай, Петр, Максим.