День тикающих часов и Всемирный день мечты: какие праздники отмечают в России и мире 25 сентября

День тикающих часов посвящен скоротечности времени. В этот праздник многие люди задумываются о том, что они успели сделать за жизнь или определенный отрезок времени, и о том, что им предстоит сделать и сколько времени придется на это потратить. Некоторые в эту дату также изучают историю часов.