«Пусть марионетка помоет рот»: В Грузии жестко ответили Зеленскому после его слов в Генассамблее ООН

Лидер парламентского большинства Грузии Ираклий Кирцхалия выразил резкое несогласие с высказываниями киевского главаря Владимира Зеленского о Грузии. Так, Кирцхалия заявил, что тому следует тщательно подбирать слова. Его комментарии приводит агентство «Спутник-Грузия».
«Прежде чем эта марионетка осмелится, как осмеливались его чиновники, оскорбляя и напрямую призывая нашу страну к войне, пусть сначала промоет рот и после этого говорит о нашей стране», — высказался Кирцхалия.
Кирцхалия, в свою очередь, указал, что это далеко не первое резкое высказывание Зеленского о Грузии.
Напомним, что выступая в Генассамблее ООН, Зеленский критически высказался о Грузии, указав на «сжимание» прав человека и заявив, что Европа «уже потеряла» эту страну.
Кроме этого, в рамках выступления на Генассамблее ООН Зеленский заявил, что Киев якобы вынужден создавать дроны из-за гонки вооружений.