В Праге мужчину наказали за поддержку России: что теперь с ним будет

Городской суд Праги вынес приговор мужчине за одобрение действий России на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь пражской прокуратуры Алеш Цимбала.
«Мужчина 1975 года рождения публиковал в соцсетях высказывания, одобряющие действия РФ на Украине», — рассказал он журналистам.
По словам Цимбала, за это в Праге, согласно чешскому законодательству, может последовать уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от шести месяцев до трех лет.
Однако горсуд приговорил мужчину к 100 часам часам общественно полезных работ. Приговор вступает в силу с 24 сентября.
Ранее KP.RU сообщал, что в Европе жителей арестовывают за высказывания в поддержку России и использование русской символики в социальных сетях.