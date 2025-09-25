Спортивная обстановка: Джейсон Деруло в ЦСКА и Xzibit в «Лужниках»

Проект наглядно покажет, чего смогла достичь страна благодаря Великой Победе в течение восьми послевоенных десятилетий. В его создании приняли участие 16 партнеров, в том числе девять федеральных и региональных музеев, предприятия, общественные организации. На площади свыше 500 кв. м представят более 200 подлинных раритетов. В экспозицию вошли плащ Сергея Королёва и нарукавная повязка с его автографом, личные вещи строителей Байкало-Амурской магистрали, макеты крупнейших атомных и гидроэлектростанций, образцы первых отечественных ЭВМ, театральные костюмы и олимпийская символика, а также медали сборной России по шахматам.