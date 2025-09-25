Спортивная обстановка: Джейсон Деруло в ЦСКА и Xzibit в «Лужниках»

Кино.
«Август», 16+
Режиссеры: Никита Высоцкий, Илья Лебедев. В ролях: Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков, Илья Исаев, Роман Мадянов, Даниил Воробьев, Кирилл Кузнецов, Алексей Вертков, Иван Колесников.
Фильм по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины». Действие переносит зрителя в август 1944 года. Оставленные в советском тылу вражеские разведывательно-диверсионные группы распределились в особой зоне — это недавно освобожденная территория в глухих лесах Западной Белоруссии. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивает вспять. Помешать этому может удар в спину наступающей армии. Предотвратить нападение могут только контрразведчики СМЕРШ.
С 25 сентября в прокате.
«Филателия», 16+
Режиссер: Наталья Назарова. В ролях: Алина Ходжеванова, Максим Стоянов, Ирина Носова, Олеся Иванцова, Илья Носков, Илья Фролов.
Яна работает на почте, собирает марки и ждет отца с моря, хотя не надеется, что он вернется. Она человек сильный, последствия ДЦП почти не видны, а ее легкая хромота и некоторая странность лишь придают дополнительный шарм. Новый поворот в жизни девушки происходит, когда однажды на почту заходит моряк Пётр.
С 25 сентября в прокате.
«Берлинская жара», 18+
Режиссер: Иван Сидоров. В ролях: Гела Месхи, Анна Пескова, Алексей Филимонов, Даниил Страхов, Кирилл Кяро и Андрей Мерзликин.
Шпионская драма. Летом 1943 года советскому руководству становится известно о достижениях немецких физиков по созданию атомной бомбы. Задание завладеть секретной информацией о новом виде оружия, способном изменить ход войны, получает советский агент под прикрытием.
С 25 сентября в онлайн-кинотеатрах Wink.ru, Kion, Premier.
«В поисках Андрея Рублева», 16+
Режиссер: Орхан Абулов.
Документальный проект «В поисках Андрея Рублева» исследует удивительный жизненный и творческий путь великого художника, а также духовный феномен, который стоит за русскими иконами. Героями первых двух фильмов стали священнослужители, искусствоведы, научные сотрудники и консультанты, много лет изучающие труд и наследие Андрея Рублева.
С 25 сентября в онлайн-кинотеатре START.
Театр.
«МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так», 12+
Режиссер: Анна Шевчук. В ролях: Александр Матросов, Александр Бабик, Анна Кармакова, Юлия Чуракова, Павел Левкин, Никита Смольянинов.
Шеф провинциального завода решает сделать жене сюрприз и заказывает местному театру «Отверженные» постановку ее любимого мюзикла — «Mamma Mia!». Труппа вдохновенно берется за работу, но вскоре выясняется, что у спонсора — весьма оригинальные взгляды на искусство. В день премьеры всё идет наперекосяк: ведущая актриса попадает в больницу, и ее заменяет неумелая дебютантка, текст и музыку приходится менять на лету, а для тещи мецената срочно вписывают новую роль. Спектакль превращается в веселую неразбериху, где импровизация — единственный шанс спасти шоу.
25 сентября, 1 октября, 19:00, 27 сентября, 14:00, 17:00, 20:00, 28 сентября, 17:00, 19:00, Театр «Маска».
«Уроки счастья», 16+
Режиссер: Марина Чаплина. В ролях: Лариса Рубальская, Алла Смирдан, Сергей Чонишвили, Антон Егоров, Анастасия Лебедева, Юлия Стожарова, Ирина Царенко, Ксения Храмова.
Премьера спектакля — подарок к юбилею Ларисы Рубальской. 24 сентября она отметила 80-летие. В постановке поэтесса исполнит главную роль. Это ее дебют на драматической сцене. В основе сюжета лежат пять историй из жизни Ларисы Рубальской.
30 сентября, 5 октября, 19:00, ЦДЛ.
«Плотник», 12+
Режиссер: Алексей Мартынов. В ролях: Анжелика Катышева.
Спектакль-размышление о созидательном начале человека, о принятии себя и способности увидеть красоту в повседневной жизни. История разворачивается вокруг молодой успешной девушки, которая самостоятельно решает восстановить деревянный дом, некогда возведенный ее дедом.
30 сентября, 20:00, «Арт-Платформа» на Новом Манеже.
Концерты.
Джейсон Деруло, 12+
Американский певец, звезда R&B Джейсон Деруло едет в Россию. Музыкант знаменит своими хитами Wiggle (ft. Snoop Dogg), Take You Dancing, Get Ugly, Talk Dirty (ft.2 Chainz), Swalla (ft.Nicki Minaj & Ty Dolla $ign). Деруло сопровождает в туре звездный танцевальный дуэт Les Twins из Франции — это братья Лоран и Ларри Буржуа.
26 сентября, 19:00, «ЦСКА Арена» (Москва), 28 сентября, 19:00, «СКА Арена» (Санкт-Петербург).
«Живой Завтрак с Бригадой У», 12+
26 сентября со сцены VK Stadium страну разбудит «Живой Завтрак с Бригадой У». Вэл и Вики зарядят настроением москвичей и гостей столицы вживую, а еще в FM-диапазоне и онлайн. Публику ждут игры, интерактив и призы. Чтобы утро было еще более добрым, радиостанция приготовит для зрителей тысячи литров ароматного кофе, чая, бутерброды, сэндвичи и круассаны. За музыкальную часть шоу будет отвечать хитовый живой плейлист от MONA, Вани Дмитриенко, МОТа, Filatov & Karas и секретного гостя. Вход бесплатный.
26 сентября, с 7:00, VK Stadium.
«Сергей Есенин. Счастлив тем, что я дышал и жил. Мгновения. Чувство. Жизнь», 6+
Праздничная программа к 130-летию Сергея Есенина. В концерте примут участие Григорий Лепс, Стас Михайлов, SHAMAN, Полина Гагарина, Гарик Сукачёв, Пелагея, Никита Кологривый, Екатерина Климова, ХАБИБ, Илзе Лиепа, Екатерина Гусева, Антон Хабаров, Карина Андоленко, Сосо Павлиашвили, Зара, Александр Панайотов, Алексей Воробьёв, Алексей Татаринцев, группа «МОНГОЛ ШУУДАН» и другие артисты. Ведут концерт Сергей Безруков и Екатерина Гусева.
1 октября, 19:00, Государственный Кремлевский дворец.
35 лет Государственному симфоническому оркестру «Новая Россия», 6+
Юбилей одного из ведущих российских коллективов, который с 2002 года возглавляет народный артист СССР Юрий Башмет. Маэстро подготовил ряд ярких программ, важной частью которых станут премьеры. В концерте, открывающем цикл, впервые прозвучит авторская поздняя версия Камерной симфонии Свиридова, а также будут исполнены сочинения Кузьмы Бодрова и Петра Чайковского.
30 сентября, 19:00, Концертный зал Чайковского.
«Посвящение Лучано Паваротти», 6+
Оркестр «Русская Филармония» и Арт-проект «ТенорА XXI века» представляют проект «Посвящение Лучано Паваротти». В программе — арии из опер и итальянские песни из репертуара великого певца. В частности, композиция Лучо Далла «Посвящение Карузо», которая стала знаменитой благодаря Паваротти.
27 сентября, 15:00, Дом музыки.
Симфоническое шоу «Симфо-Экспресс “Волга-Волга”, 6+
В исполнении Симфонического оркестра Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского Корсакова прозвучат золотые хиты из фильмов «Иван Васильевич меняет профессию», «Бриллиантовая рука», «Движение вверх», «Мастер и Маргарита», «Джентльмены удачи», «Неуловимые мстители», «Берегись автомобиля» и многие другие. За дирижерским пультом — маэстро Алексей Васильев.
28 сентября, 19:00, КЗ «Москва».
Игорь Стравинский, 6+
Большой театр продолжает чествовать Игоря Стравинского — одного из самых влиятельных музыкантов XX века. В исполнении солистов, хора и симфонического оркестра на Исторической сцене прозвучит музыка к балетам «Свадебка», «Жар-птица» и опера-оратория «Царь Эдип». За дирижерским пультом — маэстро Валерий Гергиев.
25 сентября, 19:00, Большой театр.
Музеи.
«Магия пурпурной глины: Исинская керамика цзыша», 0+
Выставка посвящена уникальной китайской керамике, зародившейся 700 лет назад в городе Исин провинции Цзянсу. Благодаря эффекту «двойной пористости» эти чайники со временем формируют внутри специфический налет, который сохраняет аромат определенного сорта чая. В экспозиции будут представлены чайники из коллекции Музея Востока, музея-заповедника «Петергоф». Из частных коллекций — собрание официального представителя МИДа Марии Захаровой.
До 9 ноября, Музей Востока.
«Сокровища Русского Севера», 0+
Редчайшие произведения декоративно-прикладного искусства XIII-XVIII веков из Архангельского краеведческого музея, созданные мастерами серебряного дела, резчиками по дереву и камню, иконописцами впервые будут представлены на выставке. Среди экспонатов — ставротека XIII века из Антониево-Сийского монастыря, небольшие ковчеги-мощевики (энколпии), наперсные образки (панагии), складни, наперсные кресты XIV-XVII веков, окованные золоченым серебром, со священными изображениями и надписями, вырезанные из камня, ценных пород дерева, отлитые из цветного стекла или украшенные живописью. Особую группу составляют деревянные богослужебные кресты в серебряных окладах XVI-XVIII веков.
До 23 ноября в Музее имени Андрея Рублева.
«80 лет под знаком Победы» в Музее Победы, 0+
Проект наглядно покажет, чего смогла достичь страна благодаря Великой Победе в течение восьми послевоенных десятилетий. В его создании приняли участие 16 партнеров, в том числе девять федеральных и региональных музеев, предприятия, общественные организации. На площади свыше 500 кв. м представят более 200 подлинных раритетов. В экспозицию вошли плащ Сергея Королёва и нарукавная повязка с его автографом, личные вещи строителей Байкало-Амурской магистрали, макеты крупнейших атомных и гидроэлектростанций, образцы первых отечественных ЭВМ, театральные костюмы и олимпийская символика, а также медали сборной России по шахматам.
До 10 ноября 2025 года, Музей Победы.
«От курганов до терриконов: маяки русского мира», 6+
Мультимедийный историко-культурный просветительский выставочный проект приурочен к трехлетию воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Экспозиция, в которую вошли картины, графика, скульптура, археологические находки, комплексы предметов, посвящена историческим и культурным событиям, происходившим в великом крае курганов и терриконов на протяжении разных исторических эпох. А также выдающимся государственным и политическим деятелям, внесшим значительный вклад в его развитие.
С 30 сентября до 30 ноября, Музей современной истории России.
«Сергей Эйзенштейн. Бесконечный человек», 6+
Выставка приурочена к 100-летию выхода на экраны фильма «Броненосец “Потёмкин”. Экспозиция раскрывает многогранность личности выдающегося кинорежиссера, писателя, художника, философа, искусствоведа и педагога. На выставке представлены редкая графика, кино- и фотоматериалы, живопись. Среди экспонатов театральные эскизы Сергея Эйзенштейна, выполненные в кубистической манере, будут сопоставлены с оригинальными живописными работами Пабло Пикассо, а культовые кинообразы из фильма “Иван Грозный” — с серией офортов Франсиско Гойи.
До 25 января, Выставочные залы РОСИЗО.
«Благороднейшие из тканей. Западноевропейские шпалеры XVI-XVIII веков», 0+
В экспозиции будут представлены девять шпалер — настенных безворсовых ковров с сюжетными композициями, служивших украшением светских и церковных интерьеров. Выставка дает представление о жанровом разнообразии шпалерного искусства XVI-XVIII веков, знакомит с художественными особенностями продукции крупнейших производственных центров и отдельных мастерских.
С 30 сентября до 4 ноября, ГМИИ им. А. С. Пушкина.
Фестивали и ярмарки.
VIII Большой Детский фестиваль, 6+
В этом году событие вновь пройдет в Москве и Санкт-Петербурге. На фестивале представят 42 спектакля, 14 фильмов и 18 мультфильмов. Также в шорт-лист вошли 20 книг для детей и подростков от ведущих современных авторов. Конкурсный отбор проводил экспертный совет во главе с художественным руководителем фестиваля Сергеем Безруковым. Открытие состоится 28 сентября на сцене Московского академического театра имени Вл. Маяковского спектаклем «Багдадский вор и черная магия».
С 28 сентября до 14 ноября.
Российский интернет-форум — 2025 (РИФ), 16+
Крупное событие ИТ-отрасли и место встречи тех, кто создает цифровое будущее России. РИФ объединяет ведущих экспертов, чтобы вместе обсуждать вызовы эпохи и определять вектор развития российского интернета. В программе деловые дискуссии и стратегические сессии, «Аналитика.Fest», «Правовая гостиная», инвест- и HR-бранчи. Магистральные темы: траектория развития IT, прогнозы трендов, образование и креативные индустрии, а также «Национальный код Рунета».
До 26 сентября, Moscow Country Club.
Форум-фестиваль «Российская креативная неделя», 16+
РКН — федеральное событие в сфере креативной экономики России. В фокусе внимания — три стратегических направления: ценностно ориентированная экономика — 2035, пространственное развитие страны и регионов в эпоху нового типа экономики, а также роль творческого человека в формировании новых экономических моделей. Запланировано свыше 60 сессий. Участие в них примут более 350 спикеров: представители администрации президента, министры, губернаторы, продюсеры, дизайнеры, блогеры, журналисты, топ-менеджеры и технологические лидеры.
25−27 сентября, Национальный центр «Россия» (Москва), 28−29 сентября, СПГХПА им. А. Л. Штиглица, Государственная академическая капелла (Санкт-Петербург).
VI Всероссийский фестиваль национальных театров «Федерация», 16+
В афише фестиваля, организованного СТД России, спектакли из Адыгеи, Башкортостана, Бурятии, Дагестана, Марий Эл, Мордовии, Татарстана, Хакасии, Чеченской Республики. Помимо постановок на национальных языках зрители увидят оперу Чайковского «Евгений Онегин» Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Театр Олега Табакова покажет публике легендарный спектакль «Матросская тишина». Завершится «Федерация» концертом, приуроченным к 80-летию Великой Победы, который пройдет на сцене Чеченской государственной филармонии им. А. Шахбулатова.
До 28 сентября, Грозный.
Ярмарка академического искусства «Арт Россия. Классика. Новый взгляд», 6+
Первая ярмарка академического искусства «Арт Россия. Классика. Новый взгляд» представит более ста стендов галерей и независимых художников. Среди российских экспонентов — Askeri Gallery, KHANKHALAEV gallery, 9muses, «Петербургский художник», KuranoVa GallEry, Александр Жерноклюев, а также крупнейшие художественные школы страны и зарубежные участники.
С 24 до 27 сентября, Гостиный двор.
Фестиваль «Белая», 18+
Тысячи людей в белоснежных одеждах снова соберутся вместе, чтобы стать частью грандиозного рейва «Белая», приуроченного к 30-летию Радио «Рекорд». Новое шоу под названием «Тайна Леса» перенесет гостей в мир, где стираются границы между реальностью и фантазией. Главная сцена соберет мощный лайнап: Swanky Tunes, Shapov, Aiwaska, Alexey Romeo и Byor, а также двух зарубежных артистов, имена которых пока держатся в секрете. Для ценителей атмосферного звучания и глубоких вибраций откроется вторая сцена — «Поляна Дзен», созданная в коллаборации с проектом Odyssey. В этом пространстве выступят Alexey Izotov b2b Lesha Mironov, Dibidabo, Fake Mood, Zok Zok, Mary L и DJ KEFIR.
27 сентября, 22:00, СК «Ледовый дворец» (Санкт-Петербург).
Международный инклюзивный форум креативных индустрий «МИФКИ-2025» 0+
МИФКИ-2025 — масштабный форум, объединяющий передовые инклюзивные практики и яркие таланты креативных индустрий. Пространство для дружбы, творчества и самореализации молодежи с инвалидностью, ОВЗ и без. В атмосфере поддержки и уважения здесь встречаются: театр, кино, литература, музыка, хореография, цифровая культура, цирк и художественное искусство. Более тысячи участников от 10 до 35 лет соберутся, чтобы делиться опытом, учиться новому и вместе создавать будущее без границ.
25−29 сентября, с 12:00, Универсальный спортивный зал «Дружба», Лужники.
V Московский международный фестиваль архивных фильмов, 16+
Запланированы 14 программ, охватывающих широкую панораму кинематографа ХХ века. Всего будет показано более 100 фильмов. Особое внимание уделено 80-летию Великой Победы. Откроет мероприятие цифровая реставрация сказочной ленты Александра Роу «Конек-Горбунок» (1941), картина-закрытие — «Лермонтов» Николая Бурляева (1986).
С 26 сентября по 5 октября кинотеатр «Иллюзион».
Уличный драйв, 12+
Гостей мероприятия ждет насыщенная программа: мастер-классы от титулованных райдеров и известных спортсменов, а также любительские соревнования по BMX, самокатному и роллерному спорту, брейк-дансу, памп-треку и другим экстремальным видам спорта. Завершится мероприятие концертом с участием популярных российских и зарубежных артистов, среди которых Xolidayboy, группа «Кипелов», ST, Сергей Бобунец, а также американский рэпер и звезда шоу «Тачку на прокачку» Xzibit.
27 сентября, с 21:00 до 21:00, «Лужники».