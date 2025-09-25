Молчание и золото: в Москве показали искусство одного из самых дорогих советских художников

Здесь, конечно, можно заметить, что для искусства Краснопевцева характерен как раз уход от трехмерности. Он отказывается от перспективы, глубины пространства. Но тем нагляднее становится та трансформация реальности, которую предпринимает художник. Краснопевцев не только нивелирует цветовые оттенки и сглаживает фактуру, превращая невзрачные вещицы в символы, знаки. Он еще и нарушает законы физики, заставляя свои объекты странным образом балансировать в пространстве. Некоторые из них вполне могут лежать на поверхности, но так, что кажется, будто они вот-вот свалятся. В большинстве же натюрмортов мы видим подвешенные предметы: веревочки поддерживают хрупкое равновесие, тоже, конечно, нереалистичное.