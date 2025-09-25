В Речицком районе зарегистрирован случай массового контакта с зараженной бешенством домашней собакой

25 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Случай массового контакта с зараженной бешенством домашней собакой зарегистрирован в Речицком районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
В Гомельской области ежегодно регистрируются случаи бешенства среди диких (лисы, волки, лоси и др.), домашних (собаки, кошки) и сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот, свиньи). За январь — август зарегистрировано 38 случаев бешенства среди животных. В 17 случаях речь о диких животных, 7 — о домашних, 14 случаев в сельском хозяйстве.
Также произошел один случай массового контакта с зараженной домашней собакой в Речицком районе. От укусов животного пострадали шесть человек, включая двух детей.
«Случаи бешенства среди животных могут способствовать возникновению случаев заболевания среди населения. Ежегодно около 4 тыс. человек обращаются в организации здравоохранения Гомельской области за оказанием медпомощи после контакта с животными, в отношении которых было подозрение на бешенство. За первое полугодие 2025-го за оказанием антирабической помощи обратились 1,8 тыс. человек, включая 530 детей. 29 человек из общего числа пострадали от бешеных животных. 75,4% пострадавшим от обратившихся была назначена лечебно-профилактическая иммунизация против бешенства», — пояснили специалисты.
Особое место среди мероприятий по профилактике бешенства занимает профилактическая иммунизация. Ее рекомендуют людям, занимающимся определенными видами деятельности, связанными с повышенным риском. В частности, это сотрудники, выполняющие работу по отлову и содержанию безнадзорных животных, ветеринары, охотники, лесники, егеря и иные лица, которые профессионально или непрофессионально занимаются такими видами деятельности, при которых возможен контакт с животными, которые могут выступать носителями инфекции.
В юго-восточном регионе утвержден комплексный план по профилактике бешенства на 2021−2025 годы, который способствует решению проблемы профилактики бешенства в части требований скоординированных действий заинтересованных учреждений и ведомств, органов исполнительной власти. Профилактическая работа дает результат. «Случаи заболевания бешенством среди населения с 2012 года в регионе не регистрировались», — подчеркнули в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Как напомнили специалисты, ежегодно 28 сентября проводится Всемирный день борьбы против бешенства при поддержке ВОЗ. Основная цель — привлечь внимание населения к проблеме распространения этой болезни, а также к ее последствиям. Случаи заболевания бешенством людей регистрируются более чем в 150 странах мира. По данным ВОЗ, ежегодно в мире от бешенства умирает более 50 тыс. человек, причем 40% из них — дети до 15 лет. Наиболее неблагополучные страны — Бангладеш, Вьетнам, Индонезия, Таиланд, Филиппины, Непал, Индия и другие. Прививки от бешенства после укусов животных ежегодно получают более 29 млн человек — это единственный способ предотвратить смерть в случае заражения.