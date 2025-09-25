Ричмонд
+26°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: Трамп получил информацию о якобы планируемом наступлении ВСУ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп получил от своего окружения данные о якобы планируемом наступлении украинских войск. Об этом в среду, 24 сентября, сообщило издание Wall Street Journal.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп получил от своего окружения данные о якобы планируемом наступлении украинских войск. Об этом в среду, 24 сентября, сообщило издание Wall Street Journal.

Источники рассказали, что главе Белого дома помимо прочего сообщили о «планируемом наступлении ВСУ, которое потребует поддержки в виде разведданных со стороны США», передает РИА Новости.

Украинской армии нужно готовиться к значительному ухудшению ситуации на фронте. Такое мнение 24 сентября выразил экс-главнокомандующий Вооруженных сил Украины, а также посол в Великобритании Валерий Залужный. По его словам, Киеву следует срочно решить несколько важных вопросов на государственном уровне.

По мнению британского издания The Telegraph, последние заявления Дональда Трампа на 80-й сессии Генассамблеи ООН стали плохой новостью для президента Украины Владимира Зеленского. Политик подчеркнул, что готов только поставлять союзникам по Североатлантическому альянсу оружие.

Кроме того, глава США на встрече с украинским лидером на полях Генассамблеи ООН выразил мнение, что военный конфликт между РФ и Украиной, вероятнее всего, завершится еще не скоро.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше