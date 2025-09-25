Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп получил от своего окружения данные о якобы планируемом наступлении украинских войск. Об этом в среду, 24 сентября, сообщило издание Wall Street Journal.
Источники рассказали, что главе Белого дома помимо прочего сообщили о «планируемом наступлении ВСУ, которое потребует поддержки в виде разведданных со стороны США», передает РИА Новости.
Украинской армии нужно готовиться к значительному ухудшению ситуации на фронте. Такое мнение 24 сентября выразил экс-главнокомандующий Вооруженных сил Украины, а также посол в Великобритании Валерий Залужный. По его словам, Киеву следует срочно решить несколько важных вопросов на государственном уровне.
По мнению британского издания The Telegraph, последние заявления Дональда Трампа на 80-й сессии Генассамблеи ООН стали плохой новостью для президента Украины Владимира Зеленского. Политик подчеркнул, что готов только поставлять союзникам по Североатлантическому альянсу оружие.
Кроме того, глава США на встрече с украинским лидером на полях Генассамблеи ООН выразил мнение, что военный конфликт между РФ и Украиной, вероятнее всего, завершится еще не скоро.