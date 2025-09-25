WSJ: Трамп получил информацию о якобы планируемом наступлении ВСУ

Украинской армии нужно готовиться к значительному ухудшению ситуации на фронте. Такое мнение 24 сентября выразил экс-главнокомандующий Вооруженных сил Украины, а также посол в Великобритании Валерий Залужный. По его словам, Киеву следует срочно решить несколько важных вопросов на государственном уровне.