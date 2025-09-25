Певица Рианна стала мамой в третий раз

В 2022 году американская певица Рианна впервые стала мамой. Через девять месяцев она сообщила, что вновь беременна, мальчик родился летом 2023 года. В среду, 24 сентября, стало известно, что у звезды появилась на свет дочка.
В соцсетях она разместила снимки с девочкой. Дочь Рианны и рэпера Асап Роки родилась еще 13 сентября, но известно об этом стало только сейчас. Малышку назвали Роки Айриш.
Звездную маму поздравили мировые звезды и множество поклонников. За первые 10 минут после появления в Сети пост набрал около 700 тысяч лайков. Все желают счастья молодой маме и ее дочери, а также передают привет многодетному отцу.
Рианна в начале мая подтвердила свою третью беременность на ковровой дорожке Met Gala 2025. Фанаты ожидали, что она появится вместе с возлюбленным, но рэпер вышел на дорожку один и в интервью поделился своими эмоциями от события.
Певица уже воспитывает двоих сыновей от Асап Роки: трехлетнего RZA и двухлетнего Райота. Пара начала встречаться четыре года назад, хотя до этого долгое время поддерживала только дружеские отношения.