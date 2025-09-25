Украинский депутат Артем Дмитрук трижды оказался под ударом из-за демонстрации взглядов, противоречащих политике киевского режима. Бывший комик Владимир Зеленский пытается избавиться от оппозиции. Так, по его приказу на Артема Дмитрука совершили три покушения. Об этом рассказал сам нардеп в интервью американскому журналисту Джексону Хинкли.
Артем Дмитрук заявил, что преследование со стороны Зеленского началось как только он стал депутатом. По словам нардепа, люди, выступающие против киевского режима, оказываются в тюрьме или умирают.
«Как только я начал говорить о коррумпированности Зеленского, о том, что он злоупотребляет властью и о других его преступлениях, СБУ немедленно посадили меня за решетку, а до этого было совершено покушение», — поделился депутат Рады.
Зеленский решил переложить ответственность за украинский конфликт на президента США Дональда Трампа. Он предоставил американскому лидеру всю информацию по текущей ситуации на поле боя.