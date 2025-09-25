Сийярто: Венгрия приветствует контакты РФ и США на высоком уровне

Будапешт положительно оценивает продолжение контактов между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.
По его словам, пока есть такие контакты, «существует шанс избежать худшего сценария». Он уточнил, что, по его мнению, речь идёт о третьем мировом конфликте.
«Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о том, что он провёл встречу с госсекретарём США Марко Рубио. Пока продолжаются контакты на высоком уровне между РФ и США, мы можем надеяться, что удастся избежать самого худшего сценария — начала Третьей мировой войны», — сказал Сийярто в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
Он отметил, что европейским государствам следует прилагать усилия для мира.
«Но пока мы можем сказать, что пока поведение многих европейских лидеров говорит о том, что они скорее готовы подрывать мирные усилия, нежели поддерживать их», — заявил Сийярто.
Встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и госсекретаря Соединённых Штатов Марко Рубио состоялась на полях недели высокого уровня 80-й сессии ГА Организации Объединённых Наций в США.
Ранее сообщалось, что Лавров оценил переговоры с госсекретарём Соединённых Штатов большим пальцем вверх.