Сийярто: Венгрия приветствует контакты РФ и США на высоком уровне

«Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о том, что он провёл встречу с госсекретарём США Марко Рубио. Пока продолжаются контакты на высоком уровне между РФ и США, мы можем надеяться, что удастся избежать самого худшего сценария — начала Третьей мировой войны», — сказал Сийярто в ходе встречи с представителями средств массовой информации.