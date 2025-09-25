В Финляндии назвали сроки установки нового мирового порядка: вот что сказал Стубб

По оценке президента Финляндии Александра Стубба, эпоха миропорядка, сформировавшегося после холодной войны, завершилась. Однако новая система международных отношений пока не сформировалась.
«Я считаю, что порядок, сложившийся после холодной войны, закончился, но мы пока не знаем, каким будет новый порядок. Потребуется как минимум пять-десять лет, чтобы все устоялось», — заявил Стубб на полях Генассамблеи ООН.
Стубб отметил, что в формирующейся архитектуре международных отношений центр влияния постепенно перемещается к странам Юга и Востока.
Он также подчеркнул, что усиливается конфронтация между двумя лагерями: теми, кто выступает за многостороннее сотрудничество, и теми, кто предпочитает политику многополярности или сиюминутных сделок.
По словам Стубба, именно ценности должны составлять основу всех процессов и решений.
Ранее резкому высказыванию Стубба о «империалистической ДНК» России последовал не менее резкий ответ американского журналиста Томаса Фази, назвавшего политика психопатом.