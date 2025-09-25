Ричмонд
Мирослава Карпович объяснила, куда пропала «Папина дочка» Сиваева

Карпович: «Папина дочка» Анастасия Сиваева не пропала, а была в отпуске.

Источник: Комсомольская правда

«Папина дочка» Анастасия Сиваева вернулась в кино. Долгое время актриса не давала о себе знать, и многие всерьез полагали, что она ушла из профессии.

Анастасия изредка делала публикации в соцсетях, но они никак не отвечали на основной вопрос — намерена ли девушка продолжать карьеру и увидят ли ее снова в кадре. Оказалось, что да, причем в полюбившемся проекте.

В 2025 году на экраны выйдут «Папины дочки. Новые» и на премьере сериала наконец-то появилась возможность увидеть Анастасию и задать ей вопрос о временном перерыве.

Но лично отвечать Сиваева не стала, попросила это сделать за нее коллегу — Мирославу Карпович.

— Анастасия никуда не уходила из кино, у нее был творческий отпуск, — пояснила еще одна «папина дочка».

Напомним, в популярном сериале Анастасия сыграла роль готессы Даши Васнецовой. После завершения работы она прекратила публичную деятельность. Но, как ужалось выяснить Super.ru, девушка была в браке с Дмитрием Приваркиным. В мае 2024 года они развелись, у супругов есть общий ребенок, сын остался жить с мамой. Но пока Анастасия не готова показывать его поклонникам.