Вторая за день мощная вспышка произошла на Солнце: вот сколько она продолжалась

Ученые зафиксировали новую вспышку предпоследнего класса мощности, произошедшую на Солнце вечером в среду, 24 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института прикладной геофизики.
«24 сентября в 22:13 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4224 (S12W49) зарегистрирована вспышка M1.6 продолжительностью 25 минут», — говорится в сообщении.
Отмечается, что уже на протяжении нескольких дней на Солнце продолжается слабо повышенная активность, которая имеет умеренные риски для Земли. При этом пока что ученые пока что не сообщали о возможностях магнитных будь из-за активности.
Ранее KP.RU сообщал, что днем 24 сентября на солнце произошла вспышка класса M1.0. Активность продолжалась в течение 47 минут.