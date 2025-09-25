Ричмонд
Вторая за день мощная вспышка произошла на Солнце: вот сколько она продолжалась

На Солнце произошла вторая за день мощная вспышка.

Источник: Комсомольская правда

Ученые зафиксировали новую вспышку предпоследнего класса мощности, произошедшую на Солнце вечером в среду, 24 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института прикладной геофизики.

«24 сентября в 22:13 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4224 (S12W49) зарегистрирована вспышка M1.6 продолжительностью 25 минут», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уже на протяжении нескольких дней на Солнце продолжается слабо повышенная активность, которая имеет умеренные риски для Земли. При этом пока что ученые пока что не сообщали о возможностях магнитных будь из-за активности.

Ранее KP.RU сообщал, что днем 24 сентября на солнце произошла вспышка класса M1.0. Активность продолжалась в течение 47 минут.