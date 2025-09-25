Налоговый режим для самозанятых может стать гибридным с ИП

В Минэкономразвития задумались о модернизации налогового режима для самозанятых. Этот формат был введен в 2019 году, чтобы вывести из тени граждан, работающих на себя. Но произошла подмена понятий, и многие работодатели стали активно использовать этот формат вместо заключения трудового договора.
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что уместно было бы ввести гибридный налоговый режим, который будет совмещать в себе признаки ИП и самозанятости. Появятся обязательные пенсионные отчисления, льготы для социальных групп, а ставки будут зависеть от вида деятельности.
Налоговые режимы ИП и самозанятых схожи, но первые платят за себя пенсионные взносы, в вторые нет.
— Действительно, если сравнить обычного работника, самозанятого и ИП, то по набору соцгарантий самозанятые проигрывают другим формам налогообложения, — сказал 360.ru директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин.
Ранее, HR-директор платформы «Консоль» Галина Юрманова рассказала «Газете.Ru», что женщины-самозанятые могут получать выплаты по беременности и пособие на детей до 3 лет.
Для этого нужно встать на учет в центр занятости до 30-й недели беременности. В этом случае она сможет получить пособие.
— Это не прямая замена декрету, но для многих единственный реальный шанс получить помощь от государства. С оплачиваемым больничным ситуация аналогичная — его нет, но при серьезном заболевании самозанятый может прекратить деятельность и встать на учет по безработице, — говорит Юрманова.
Отпуск для самозанятого — не право, а редкая возможность, которая требует тщательного планирования. Если не предусмотреть перерыв заранее, отдых может не состояться. Даже уехав, многие продолжают работать, потому что иначе останутся без дохода, пишет Life.ru.
Режим самозанятости подходит и пенсионерам. Закон разрешает им официально зарегистрироваться как самозанятые и работать на себя. Такой статус не лишает пенсии и не отменяет льгот, потому что режим налога на профессиональный доход устроен иначе, чем обычное предпринимательство, пишет Российская газета.